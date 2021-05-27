МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Высота огня на магистральном газопроводе, загоревшемся в Новоузенском районе Саратовской области, достигает 25 метров, газ будет выгорать до утра, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Газпром" ждет роста добычи газа в 2021 году на 11,7%

Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что один человек пострадал в результате возгорания участка газопровода ООО "Газпром трансгаз Саратов" в поле у села Куриловка в Новоузенском районе Саратовской области, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет.

"Возле населенного пункта Куриловка произошел порыв газопровода "Средняя Азия-Центр" с последующим горением факела газа высотой около 25 метров", — сказал представитель экстренных служб.

По его словам, горящий участок аварийного газопровода находится в километре от ближайших жилых домов. По предварительным данным, газ в поврежденном трубопроводе будет выгорать до 10.00 мск пятницы.