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https://1prime.ru/gas/20210527/833773226.html
Под Саратовом горит магистральный газопровод
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Высота огня на магистральном газопроводе, загоревшемся в Новоузенском районе Саратовской области, достигает 25 метров, газ будет выгорать до утра, сообщил РИА Новости... ПРАЙМ, 27.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Высота огня на магистральном газопроводе, загоревшемся в Новоузенском районе Саратовской области, достигает 25 метров, газ будет выгорать до утра, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что один человек пострадал в результате возгорания участка газопровода ООО "Газпром трансгаз Саратов" в поле у села Куриловка в Новоузенском районе Саратовской области, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет.
"Возле населенного пункта Куриловка произошел порыв газопровода "Средняя Азия-Центр" с последующим горением факела газа высотой около 25 метров", — сказал представитель экстренных служб.
По его словам, горящий участок аварийного газопровода находится в километре от ближайших жилых домов. По предварительным данным, газ в поврежденном трубопроводе будет выгорать до 10.00 мск пятницы.