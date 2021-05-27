МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Возгорание на участке магистрального газопровода в Новоузенском районе Саратовской области локализовано, инцидент не привел к нарушению газоснабжения населения, сообщили в пресс-службе "Газпром трансгаз Саратов". Под Саратовом горит магистральный газопровод

"Пострадал работник подрядной организации. Он доставлен в лечебное учреждение, угрозы жизни нет. Участок возгорания оперативно локализован. Ремонтная бригада ООО "Газпром трансгаз Саратов" ведет подготовку к началу восстановительных работ. Происшествие не повлияло на газоснабжение потребителей", — сообщают в компании.

"Газпром трансгаз Саратов" поясняет, что при проведении работ по внутритрубной дефектоскопии на участке магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр – 2" произошла разгерметизация мобильной временной камеры приема диагностического устройства, что привело к возгоранию газа.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что участок газопровода ООО "Газпром трансгаз Саратов" загорелся в поле у села Куриловка в Новоузенском районе. По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет. Представитель экстренных служб уточнил РИА Новости, что высота огня на магистральном газопроводе "Средняя Азия-Центр" достигает 25 метров, газ будет выгорать до утра пятницы.