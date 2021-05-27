2021-05-27T21:51:09+03:00
2021-05-27T21:51:09+03:00
2021-05-27T21:51:09+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210527/833773862.html
Пожар на газопроводе Саратовской области потушен
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Возгорание на участке магистрального газопровода в Новоузенском районе Саратовской области локализовано, инцидент не привел к нарушению газоснабжения населения, сообщили в... ПРАЙМ, 27.05.2021
пожар, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83290/79/832907994.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83290/79/832907994.jpg
https://1prime.ru/images/83290/79/832907993.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83290/79/832907993.jpg
https://1prime.ru/images/83290/79/832907981.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83290/79/832907981.jpg
https://1prime.ru/gas/20210527/833773226.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Возгорание на участке магистрального газопровода в Новоузенском районе Саратовской области локализовано, инцидент не привел к нарушению газоснабжения населения, сообщили в пресс-службе "Газпром трансгаз Саратов".
"Пострадал работник подрядной организации. Он доставлен в лечебное учреждение, угрозы жизни нет. Участок возгорания оперативно локализован. Ремонтная бригада ООО "Газпром трансгаз Саратов" ведет подготовку к началу восстановительных работ. Происшествие не повлияло на газоснабжение потребителей", — сообщают в компании.
"Газпром трансгаз Саратов" поясняет, что при проведении работ по внутритрубной дефектоскопии на участке магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр – 2" произошла разгерметизация мобильной временной камеры приема диагностического устройства, что привело к возгоранию газа.
Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что участок газопровода ООО "Газпром трансгаз Саратов" загорелся в поле у села Куриловка в Новоузенском районе. По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет. Представитель экстренных служб уточнил РИА Новости, что высота огня на магистральном газопроводе "Средняя Азия-Центр" достигает 25 метров, газ будет выгорать до утра пятницы.