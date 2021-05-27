КИЕВ, 27 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и сенатор США Джони Эрнст обсудили вопросы противодействия завершению строительства "Северного потока 2", сообщила в четверг пресс-служба МИД Украины.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с членом Сенатского украинского кокуса конгресса США сенатором Джони Эрнст. Дмитрий Кулеба и Джони Эрнст обсудили противодействие завершению строительства "Северного потока 2", — говорится в сообщении. В Германии призвали ввести мораторий на "Северный поток 2"

По словам украинского министра, которые приводит МИД, "Северный поток 2" "может не только подорвать энергетическую безопасность Украины и Европы в целом, но и непременно ухудшит ситуацию с диверсификацией поставок энергоресурсов европейским потребителям".

"Реализация этого проекта предоставит РФ возможность использовать энергетику как дополнительный инструмент гибридной войны против Запада", — добавил Кулеба.

Отмечается, что стороны также обсудили укрепление стратегического партнерства двух государств.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб. Как говорил 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.