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Экспортная цена газа "Газпрома" в первом квартале выросла на 19,6%
Газ
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Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в прошлом квартале выросла на 19,6% в годовом выражении и составила 193,9 доллара за тысячу кубометров, следует из отчета... ПРАЙМ, 28.05.2021
экспорт газа, газпром, газ, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в прошлом квартале выросла на 19,6% в годовом выражении и составила 193,9 доллара за тысячу кубометров, следует из отчета компании.
Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в 2020 году составила 143 доллара за тысячу кубометров, сократившись на 32% по сравнению с показателем 2019 года.
Как сообщал в феврале глава финансового департамента компании Александр Иванников, "Газпром" ждет среднюю экспортную цену поставок газа в текущем году на уровне более 200 долларов за тысячу кубометров.
В апреле на Дне инвестора "Газпрома" зампред правления компании, глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сообщала, что средняя экспортная цена газа компании в Европе в 2021 году ожидается в диапазоне 200-206 долларов за тысячу кубометров. Тогда же указывалось, что объем экспорта по итогам года ожидается в интервале 175-183 миллиардов кубометров.