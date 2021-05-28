МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в прошлом квартале выросла на 19,6% в годовом выражении и составила 193,9 доллара за тысячу кубометров, следует из отчета компании. "Газпром" отчитался о чистой прибыли в первом квартале

Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в 2020 году составила 143 доллара за тысячу кубометров, сократившись на 32% по сравнению с показателем 2019 года.

Как сообщал в феврале глава финансового департамента компании Александр Иванников, "Газпром" ждет среднюю экспортную цену поставок газа в текущем году на уровне более 200 долларов за тысячу кубометров.

В апреле на Дне инвестора "Газпрома" зампред правления компании, глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сообщала, что средняя экспортная цена газа компании в Европе в 2021 году ожидается в диапазоне 200-206 долларов за тысячу кубометров. Тогда же указывалось, что объем экспорта по итогам года ожидается в интервале 175-183 миллиардов кубометров.