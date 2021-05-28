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Оператор "Северного потока-2" подал в суд ответ на жалобы Польши
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Nord Stream 2 AG в мае направил в Суд справедливости ответ на возражения Польши, Латвии и Эстонии в деле о поправках к газовой директиве ЕС, говорится в отчете "Газпрома". В мае... ПРАЙМ, 28.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Nord Stream 2 AG в мае направил в Суд справедливости ответ на возражения Польши, Латвии и Эстонии в деле о поправках к газовой директиве ЕС, говорится в отчете "Газпрома".
В мае 2019 года в силу вступили поправки к Третьей газовой директиве ЕС, предназначенные для регулирования импорта газа в Евросоюз из третьих стран. Как отмечает "Газпром", поправки носят дискриминационный характер и приняты с нарушением процедурных правил, принципов равноправия и пропорциональности, а также со злоупотреблением полномочиями.
На этом основании Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") в июле того же года обратилась в суд, спустя почти год иск был отклонен по процессуальным основаниям. Тогда Nord Stream 2 AG подала жалобу в Суд справедливости из-за отклоненного иска 28 июля 2020 года.
"18 мая 2021 года "Норд Стрим 2 АГ" направила ответ на возражения Польши, Латвии и Эстонии (ранее заявивших о присоединении к процессу) на жалобу от 28 июля 2020 года", — говорится в отчете "Газпрома".
Кроме того, в январе 2021 года Nord Stream 2 AG представила ответ на возражения Совета ЕС и Европарламента, которые также были направлены из-за жалобы компании в Суд справедливости.