ВАРШАВА, 28 мая — ПРАЙМ. В канцелярии президента Польши опасаются, что с окончанием строительства "Северного потока 2" Европа сможет получать из России больше газа, называют проект "газовой бомбой, заложенной под европейской интеграцией". Оператор "Северного потока-2" подал в суд ответ на жалобы Польши

Обсуждая в эфире Польского радио решение президента США Джо Байдена отказаться от санкций в отношении строительства этого газопровода, глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что оно "основано на ошибочной оценке реальности".

"Северный поток 2" – это газовая бомба, заложенная под европейской интеграцией. Этот проект действительно взорвет или может взорвать Европейский союз", — добавил он.

Особое беспокойство главы политического бюро польского президента вызывает тот факт, что с окончанием строительства "Северного потока" Европа сможет получать из России больше газа. "Такой объем газа, которые пойдет с российской стороны через этот оконченный газопровод вместе с "Северный поток 1" на территорию Европейского союза, создаст зависимость Германии от российских поставок, что означает политическое влияние России на внешнюю политику и экономику Европейского союза", — заявил он. Украина и США обсудили противодействие "Северному потоку-2"

"Каждый газопровод имеет свой вентиль, и значит, что его можно будет закрыть на российской стороне. Значит, от момента, когда он будет завершен, Западная Европа или Европейский союз должны будут брать во внимание при принятии своих решений, что могут потерять доступ к российскому газу, от которого будут зависимы", — добавил Щерский.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб. Как говорил 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.