2021-05-28T12:54:00+03:00
2021-05-28T13:01:49+03:00
2021-05-28T12:54:00+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210528/833780213.html
В Минэнерго США российский газ назвали "самым грязным" в мире
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм дистанцировалась от решения администрации президента Джо Байдена вывести из-под санкций компанию-оператора трубопровода "Северный поток... ПРАЙМ, 28.05.2021
северный поток 2, минэнерго сша, газ, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83309/91/833099172.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83309/91/833099172.jpg
https://1prime.ru/images/83309/91/833099171.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83309/91/833099171.jpg
https://1prime.ru/images/83309/91/833099159.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83309/91/833099159.jpg
https://1prime.ru/gas/20210528/833778019.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм дистанцировалась от решения администрации президента Джо Байдена вывести из-под санкций компанию-оператора трубопровода "Северный поток 2", назвав также российский газ "самым грязным" в мире. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я не участвовала в этих обсуждениях относительно санкций", — сказала Грэнхолм на слушаниях в конгрессе на вопрос о том, почему администрация приняла именно такое решение.
Она заявила о том, что по-прежнему против строительства трубопровода по целому ряду причин. "Одна из причин, по которой этот трубопровод очень опасен, — это то, что он транспортирует самый "грязный" на земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана. Это плохо для нашего климата", — подчеркнула Грэнхолм.
"Очевидно, этот вопрос о санкциях против трубопровода нужно было поднять на намного более ранней стадии его строительства. Это хороший урок на будущее. Мы должны были остановить его до того, как он был построен, а не после", — добавила она.