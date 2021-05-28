МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм дистанцировалась от решения администрации президента Джо Байдена вывести из-под санкций компанию-оператора трубопровода "Северный поток 2", назвав также российский газ "самым грязным" в мире. Об этом сообщает РИА Новости. Новак заявил о хайпе вокруг экологичности российского газа

"Я не участвовала в этих обсуждениях относительно санкций", — сказала Грэнхолм на слушаниях в конгрессе на вопрос о том, почему администрация приняла именно такое решение.

Она заявила о том, что по-прежнему против строительства трубопровода по целому ряду причин. "Одна из причин, по которой этот трубопровод очень опасен, — это то, что он транспортирует самый "грязный" на земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана. Это плохо для нашего климата", — подчеркнула Грэнхолм.

"Очевидно, этот вопрос о санкциях против трубопровода нужно было поднять на намного более ранней стадии его строительства. Это хороший урок на будущее. Мы должны были остановить его до того, как он был построен, а не после", — добавила она.