МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Заявления минэнерго США о якобы грязном с экологической точки зрения российском газе хоть и являются необоснованными, но противники "Северного потока 2" могут продолжить развивать эту тему, чтобы снизить потенциал использования газопровода, заявила РИА Новости аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер", эксперт "Открытие Research" Оксана Лукичева. В Минэнерго США российский газ назвали "самым грязным" в мире

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, выступая на слушаниях в конгрессе, ранее в пятницу раскритиковала российский газ как неэкологичный, отметив, что одной из причин опасности "Северного потока 2" является то, что он транспортирует "самый грязный на земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана".

"Природный газ сам по себе является экологичным энергоносителем. Поэтому данные заявления можно считать, мягко говоря, необоснованными. Однако, следует иметь ввиду, что данную тему могут продолжить развивать конкуренты для снижения потенциала использования трубопровода "Северный поток 2", — считает Лукичева.

Она напомнила, что снижение выбросов метана по всей производственной цепочке находится в постоянном поле зрения "Газпрома", а усилия компании высоко оцениваются экспертным сообществом. Так, "Газпром" и "Газпром нефть" признаны лучшими российскими нефтегазовыми компаниями в международном климатическом рейтинге CDP (The Carbon Disclosure Project).

На заявления американского министра уже ответил вице-премьер РФ Александр Новак, который подчеркнул, что углеродный след российского газа, поставляемого в Европу по "Северному потоку", в четыре раза меньше, чем у газа из США. По словам российского вице-премьера, сейчас много хайпа на тему экологичности товаров, но надо оперировать объективными данными. Он также напомнил, что Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению партнеров страны чистой энергией.