С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — ПРАЙМ. Заявление министра энергетики США о "загрязненности" российского газа необоснованно, пример манипулирования "зеленой повесткой", недобросовестной конкуренции, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Новак заявил о хайпе вокруг экологичности российского газа

"Трудно себе представить, что человек такого высокого ранга, министр энергетики, может быть настолько непрофессионален, что делает такие заявления", — сказала спикер на брифинге журналистам по итогам Невского международного экологического конгресса.

По ее мнению, это пример манипулирования, "использования "зелёной повестки" для недобросовестной конкуренции".

Матвиенко отметила, что для таких заявлений нет "никаких объективных оснований".

Парламентарий предположила, что у министра "может быть, вырвалось раздражение, что не удалось остановить "Северный поток 2". Министр энергетики США поддерживает санкции против "Северного потока-2"

Она напомнила, что с середины прошлого века Россия поставляет углеводороды в Европу, другие страны мира, и за это время никаких претензий к нашей стране не было. "Россия зарекомендовала себя надёжным поставщиком", — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что если говорить о позиции США, что наш газ плохой, а сланцевый хороший, то по оценкам специалистов "от разработки газа в США в четыре раза выше вред экологии, чем углеводородный след от газодобычи в РФ".