МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. "Газпром" ранее в мае обратился в суд Польши с просьбой приостановить рассмотрение дела о штрафе компании на 50 миллионов долларов из-за непредставленных польскому антимонопольному органу документов в рамках расследования дела о строящемся газопроводе "Северный поток 2", говорится в отчете компании. Оператор "Северного потока-2" подал в суд ответ на жалобы Польши

"Девятнадцатого мая 2021 года ПАО "Газпром" подало в компетентный суд Польши ходатайство о приостановлении рассмотрения дела о наложении указанного штрафа на ПАО "Газпром" до вынесения судом решения по делу об обжаловании решения антимонопольного органа Польши о предполагаемой концентрации ПАО "Газпром" и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта "Северный поток 2", — говорится в отчете.

В мае 2018 года антимонопольный орган Польши уведомил "Газпром" о возбуждении расследования в отношении предполагаемой концентрации компании и ее иностранных финансовых партнеров по проекту "Северный поток 2" (на основании "создания совместного предприятия без получения предварительного согласия президента Польского комитета конкуренции и защиты потребителей").

В июле 2020 года Польша объявила о штрафе "Газпрому" на 50 миллионов евро из-за непредставленной информации, запрошенной ранее польским регулятором в рамках указанного антимонопольного расследования. В августе "Газпром" подал апелляционную жалобу на этот штраф в компетентный суд Польши, а также на ограничение доступа компании к материалам расследования.

В октябре Польша объявила, что по результатам антимонопольного расследования накладывает на "Газпром" штраф в размере около 7,6 миллиарда долларов, обязав компанию и ее партнеров расторгнуть соглашения о финансировании. "Газпром" обжаловал это решение в ноябре, так же поступили и его партнеры.