МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Средняя загрузка трубопровода "Турецкий поток" в первом квартале 2021 года составила 73%, в дальнейшем ожидается ее увеличение, сообщила представительница департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Елена Березина.

""Турецкий поток"… можем сказать, что средняя загрузка 73% составила в первом квартале 2021 года, мы ожидаем ее увеличения в связи с тем, что будут введены дополнительные сухопутные мощности на территории Европы национальными операторами ниже по потоку — Болгарии, Сербии, Венгрии", — сказала она в ходе телефонной конференции компании.