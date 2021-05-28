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"Газпром" ожидает роста загрузки "Турецкого потока"
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Средняя загрузка трубопровода "Турецкий поток" в первом квартале 2021 года составила 73%, в дальнейшем ожидается ее увеличение, сообщила представительница департамента... ПРАЙМ, 28.05.2021
газ, газопровод, турецкий поток, газпром, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Средняя загрузка трубопровода "Турецкий поток" в первом квартале 2021 года составила 73%, в дальнейшем ожидается ее увеличение, сообщила представительница департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Елена Березина.
""Турецкий поток"… можем сказать, что средняя загрузка 73% составила в первом квартале 2021 года, мы ожидаем ее увеличения в связи с тем, что будут введены дополнительные сухопутные мощности на территории Европы национальными операторами ниже по потоку — Болгарии, Сербии, Венгрии", — сказала она в ходе телефонной конференции компании.