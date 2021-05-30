МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Читатели болгарского издания "Факти" комментируют сообщения о "шокирующем" росте цен на газ для населения из-за ремонта "Турецкого потока". Чего ждать от цен на нефть на этой неделе

В частности, две недели назад было заявление о повышении цен на газ на 13%, однако теперь стоимость "голубого топлива" может вырасти еще больше.

"А как же хаб, Азербайджан, интерконнекторы, Салоники, сжиженный газ и прочие выдумки Бойко? Теперь турки могут перекрыть нам кран с газом, а не мы им. Словно мы не даем турецкой армии свободно пересечь Болгарию по пути в… Почему мы вообще отмечаем 3 марта (День освобождения Болгарии от османского ига. — Прим. ред.)?" — выражает свое недоумение один из читателей.

"Насколько я знаю, это транзитный газопровод, мы от него газ не получаем. По этой причине в Северо-Западной Болгарии нет газа. Возникает вопрос: а почему вырастет цена, если мы от этого газопровода не получаем газ? Второй вопрос: в расчетную цену газа включены все затраты на его обслуживание, почему после ремонта цена вырастет? Снова ложь и обман!" — добавляет другой пользователь.

"Есть же газовое хранилище, хаб — неужели это не компенсирует неделю без поставок? Что за политики, которые не могут решить проблему отсутствия поставок газа даже летом, когда спрос не такой большой", — отмечает еще один комментатор.

"Хорошо, что хотя бы Земля вертится бесплатно", — подытожили болгарские читатели.

Напомним, что турецкий трубопроводный оператор Botas ранее заявил об остановке "Турецкого потока" с 22 по 29 июня 2021 года. Это необходимо для техобслуживания трубопровода.

При этом плановый ремонт на турецкой газовой инфраструктуре был перенесен на следующий 2022 год.