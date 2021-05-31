МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Президентскую избирательную кампанию Джо Байдена спонсировал лоббист российского газового проекта "Северный поток-2", пишет американская газета The New York Post. Что будет с курсом рубля этим летом

Как стало известно изданию из данных Федеральной избирательной комиссии США, в октябре прошлого 2020 года управляющий партнер McLarty Associates и экс-посол США в Германии (во время президентского срока Рейгана) Ричард Берт перевел на счет избирательного штаба Байдена четыре тысячи долларов.

Помимо этого, в марте 2020 года Берт перевел 10 тысяч долларов в политический комитет Unite The Country. Он оказывал поддержку Байдена, пишет издание и подчеркивает, что сейчас Берт "непосредственно занимается лоббированием Nord Stream 2 AG".

Как отметил в беседе с газетой официальный представитель Национального комитета Демократической партии (НКДП) США, отправляя свое пожертвование, Берт не указал, что он "являлся зарегистрированным иностранным агентом и в связи с этим не имеет права предоставлять средства".

Собеседник уточнил, что пожертвованные деньги были возвращены Берту на этой неделе.

напомним, что президент США Джо Байден ранее заявил, что американские санкции не смогут остановить строительство газопровода "Северный поток-2", так как оно уже практически завершено. Он отмечал, что ограничения против этого проекта могут быть контрпродуктивными для отношений со странами Европы.