МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Поставки российского газа через Украину будут продолжаться, пока будут действовать соответствующие контракты, задачи приостановить поставки с вводом "Северного потока 2" у России нет, сказал в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. В Польше потребовали от ФРГ компенсации за "Северный поток–2"

"Сейчас контракт действует, а дальше будут переговоры "Газпрома" и их партнеров на Украине. У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину. Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа. Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям", — сказал он.

Российский дипломат отметил, что "Северный поток 2" является сугубо экономическим проектом, а в отношении транзита газа через Украину существуют определенные контрактные обязательства. "И эти поставки через Украину будут продолжаться до тех пор, пока будут действовать соответствующие контракты", — добавил Биричевский.

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в мае заявил, что экономика Украины потеряет 5-6 миллиардов долларов в год в случае запуска "Северного потока 2". По его словам, в том числе Украина потеряет 1,5 миллиарда долларов в случае прекращения Россией транзита газа.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта. СМИ сообщили о спонсировании Байдена лоббистом "Северного потока-2"

При этом с октября прошлого года "Газпром" ежемесячно бронирует дополнительный объем мощностей для транзита газа в Европу через Украину. В последние месяцы бронирование не превышает 15 миллионов кубометров газа в сутки, несмотря на сохраняющийся повышенный спрос европейских потребителей. С учетом дополнительных мощностей, прокачка газа РФ через Украину в среднем составляет сейчас 124 миллиона кубометров в сутки.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб. Как говорил 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.