С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Минэнерго РФ не поддерживает идею "Газпрома" отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане из-за убытков, которые приносит компании бизнес в этом регионе, в пользу единого федерального оператора, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы такую идею не поддерживаем. В регионах нужно решать проблему стандартными методами, смотреть, где ситуация наиболее острая, подключать региональные власти. Необходимо ликвидировать незаконные врезки, повысить эффективность тарифного регулирования", — сказал Шульгинов, комментируя информацию о предложении "Газпрома" отказаться от сбыта газа в Дагестане.

Газета "Коммерсант" в феврале написала, что глава "Газпрома" Алексей Миллер обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой создать в Дагестане единого оператора, отвечающего за реализацию газа и эксплуатацию системы газораспределения, в форме федерального казенного предприятия (ФКП). Сама компания при этом хочет полностью отказаться от этого бизнеса в Дагестане, так как он приносит монополии только убытки.

"Газпром" в марте сообщил, что задолженность потребителей природного газа в 2020 году составила почти 180 миллиардов рублей, что на 2,4% больше показателя прошлого года. При этом наибольшая часть долга (порядка 100 миллиардов рублей) накоплена потребителями из республик Северо-Кавказского федерального округа.

При этом Счетная палата, также в марте, заявила, что низкий уровень собираемости платежей за газ ведет к ежегодным убыткам "Газпром межрегионгаза", а это сказывается на темпах повышения уровня газификации в России. Основным фактором, влияющими на финансовый результат компании, является низкий уровень собираемости платежей именно в республиках Северо-Кавказского федерального округа, считают в СП. Посол ЕС заявил о важности российского рынка для компаний Европы

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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