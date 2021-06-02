С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. "Новатэк" на полях ПМЭФ подписал базовые условия соглашения о долгосрочных поставках более 0,5 миллиона тонн сжиженного природного газа в год с проекта "Арктик СПГ 2" в адрес Glencore на терминалы Восточной Азии, сообщила российская компания.

Соглашение подписали 100%-ное дочернее общество "Новатэка" Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. и дочерняя компания Glencore Plc. "Соглашение устанавливает ключевые коммерческие условия для долгосрочных поставок в объеме более 0,5 миллиона тонн СПГ в год. СПГ будет поставляться на терминалы в Восточной Азии", — отмечается в релизе.

"Рынок СПГ Азиатско-Тихоокеанского региона полностью восстановился и перешел в фазу стабильного роста спроса. Подписание данного соглашения соответствует стратегии "Новатэка" по формированию устойчивого портфеля продаж СПГ как конечным потребителям, так и портфельным компаниям на рынке АТР с круглогодичной доставкой СПГ через Северный морской путь", – приводятся в релизе компании слова ее главы Леонида Михельсона. "Новатэк" и Zhejiang Energy договорились об условиях поставок СПГ в Китай

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект по производству СПГ "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Акционерами являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.