БЕРЛИН, 2 июн — ПРАЙМ. Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) подали заявку в немецкий регулятор BSH с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока 2" или хотя бы приостановить прокладку газопровода на некоторое время для проведения проверки на соответствие проекта "климатическим целям". Большинство немцев отвергает санкции США против "Северного потока 2"

"Deutsche Umwelthilfe (DUH) сегодня подала заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока 2" по соображениям защиты климата. Хотя трубопровод является крупнейшим проектом в сфере ископаемого топлива в Европе, влияние на климатические цели не проверялось в предыдущем процессе утверждения. В качестве альтернативы DUH подает заявку на компенсацию неудачной проверки в области защиты климата и приостановку дальнейшего строительства трубопровода на этот период", — говорится в заявлении организации, опубликованном на сайте DUH.