БЕРЛИН, 2 июн — ПРАЙМ. Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) подали заявку в немецкий регулятор BSH с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока 2" или хотя бы приостановить прокладку газопровода на некоторое время для проведения проверки на соответствие проекта "климатическим целям".

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"Deutsche Umwelthilfe (DUH) сегодня подала заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока 2" по соображениям защиты климата. Хотя трубопровод является крупнейшим проектом в сфере ископаемого топлива в Европе, влияние на климатические цели не проверялось в предыдущем процессе утверждения. В качестве альтернативы DUH подает заявку на компенсацию неудачной проверки в области защиты климата и приостановку дальнейшего строительства трубопровода на этот период", — говорится в заявлении организации, опубликованном на сайте DUH.