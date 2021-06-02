МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Компания-оператор проекта строительства газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG дала позитивную оценку ходу работ по его реализации. Об этом сообщают "Известия". Эксперт рассказал о новом инструменте давления на "Северный поток-2"

Во время сессии в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) коммерческий директор компании Райнхард Онтид заявил о том, что он полностью уверен в завершении строительства проекта. "Газопровод будет готов", — подчеркнул Онтид.

Помимо этого, в компании отметили, что ситуация вокруг строительства "Северный поток 2" на сегодняшний день является более позитивной, чем год назад, добавив, что надеется на достижение компромисса по проекту.

"Будет найдено какое-то решение — это шаг, который важен. Важный посыл для нас, но это тоже посыл в адрес Берлина: мы тоже от вас чего-то ожидаем", — сказал Онтид.