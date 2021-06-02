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https://1prime.ru/gas/20210602/833824458.html
Оператор уверен в скором завершении строительства "Северного потока 2"
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Компания-оператор проекта строительства газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG дала позитивную оценку ходу работ по его реализации. Об этом сообщают "Известия". Во время... ПРАЙМ, 02.06.2021
газопровод, nord stream 2 ag, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Компания-оператор проекта строительства газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG дала позитивную оценку ходу работ по его реализации. Об этом сообщают "Известия".
Во время сессии в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) коммерческий директор компании Райнхард Онтид заявил о том, что он полностью уверен в завершении строительства проекта. "Газопровод будет готов", — подчеркнул Онтид.
Помимо этого, в компании отметили, что ситуация вокруг строительства "Северный поток 2" на сегодняшний день является более позитивной, чем год назад, добавив, что надеется на достижение компромисса по проекту.
"Будет найдено какое-то решение — это шаг, который важен. Важный посыл для нас, но это тоже посыл в адрес Берлина: мы тоже от вас чего-то ожидаем", — сказал Онтид.