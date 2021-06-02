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Россия и Белоруссия обсудили сотрудничество в газовой сфере
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Прайм. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко обсудили в рамках ПМЭФ-2021 сотрудничество в газовой сфере, сообщает компания. "В рамках ПМЭФ-2021... ПРАЙМ, 02.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Прайм. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко обсудили в рамках ПМЭФ-2021 сотрудничество в газовой сфере, сообщает компания.
"В рамках ПМЭФ-2021 состоялась рабочая встреча Алексея Миллера с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко. Стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере", — говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.