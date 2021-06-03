МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с делегацией конгресса США заявил, что достроенный российский газопровод "Северный поток-2" лишит страну дохода в три миллиарда долларов. Это отключит Украину от поставок газа в страны Европы, пишет пресс-служба офиса Зеленского.

В частности, делегация конгресса США на текущей неделе находится с рабочим визитом на Украине.

Сенаторы Джинн Шахин, Роберт Портман, Кристофер Мерфи провели несколько встреч с руководством Украины.

"Не дать достроить и ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2 "могут только США и администрация президента Байдена. "Северный поток — 2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас, по меньшей мере, от трех миллиардов долларов в год… Нам нечем будет платить за украинскую армию", — цитирует украинского лидера пресс-служба.

Зеленский добавил, что Киев готов предоставить Вашингтону всю необходимую информацию по угрозам от реализации "Северного потока — 2" для страны.

На встрече Зеленский также заявил, Что Украине необходимо предоставить план действий по членству в НАТО.

"Еще одной потенциальной угрозой, которая может усилить позиции России в Европе, Владимир Зеленский назвал непредоставление Украине четкого сигнала и конкретных сроков по получению Плана действий относительно членства в НАТО", — пояснила в пресс-службе президента Украины.