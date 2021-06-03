ВАШИНГТОН, 3 июня — ПРАЙМ. Эксперты США и ФРГ обсудили беспокойство Вашингтона в отношении "Северного потока-2", сообщил Белый дом. Большинство немцев отвергает санкции США против "Северного потока 2"

"Правительственные эксперты с обеих сторон обсудили трубопровод "Северный поток 2" и обеспокоенности по поводу рисков, которыми он угрожает украинской и европейской энергобезопасности", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Путин обсудил вопросы взаимодействия с главой Всемирного банка

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.