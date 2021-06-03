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2021
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Новак заявил, что "Северный поток 2" будет достроен до конца 2021 года
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Россия надеется, что строительство "Северного потока 2" будет завершено до конца 2021 года, осталось достроить около 100 километров, сказал вице-премьер РФ Александр Новак. "Что... ПРАЙМ, 03.06.2021
пмэф, северный поток 2, александр новак, газ, новости, энергетика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Россия надеется, что строительство "Северного потока 2" будет завершено до конца 2021 года, осталось достроить около 100 километров, сказал вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается "Северного потока 2", работы продолжаются, они и не останавливались в принципе. Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта политика будет завершена в этом году", — сказал Новак журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Он добавил, что точные сроки зависят от разных условий, в том числе технических и погодных. По его словам, приблизительно осталось уложить около 100 километров труб по двум ниткам "Северного потока 2".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.