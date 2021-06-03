С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Россия надеется, что строительство "Северного потока 2" будет завершено до конца 2021 года, осталось достроить около 100 километров, сказал вице-премьер РФ Александр Новак. Чижов: США могут попытаться помешать сертификации "Северного потока 2"

"Что касается "Северного потока 2", работы продолжаются, они и не останавливались в принципе. Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта политика будет завершена в этом году", — сказал Новак журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Он добавил, что точные сроки зависят от разных условий, в том числе технических и погодных. По его словам, приблизительно осталось уложить около 100 километров труб по двум ниткам "Северного потока 2".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.