МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. "Новатэк" стремится выйти на региональный рынок Китая. Продукция строящегося завода "Арктик СПГ 2" будет поставляться преимущественно в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Поставки начнутся после запуска первой производственной линии завода. "Новатэк" и Zhejiang Energy договорились об условиях поставок СПГ в Китай

СЮРПРИЗ ОТ "НОВАТЭКА"

В день открытия Петербургского международного экономического форума "Новатэк" сообщил, что его зарегистрированная в Сингапуре дочерняя структура NOVATEK Gaz & Power Asia заключила с китайской компанией Zhejiang Energy Gas Group соглашение о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ), производимого в рамках проекта "Арктик СПГ 2".

Zheniang Energy Gas Group является дочерней компанией Zheniang Provincial Energy Group – региональной многопрофильной корпорацией, расположенной в приморской провинции Чжэцзян. Эта небольшая по территории провинция входит в пятерку наиболее промышленно развитых регионов Китая, а по ВВП на душу населения занимает четвертое место в стране. В Чжэцзяне находится Нинбо-Чжоушань – самый большой морской порт в мире, грузооборот которого превышает 1 млрд т в год.

"Новатэк" – крупнейший российский производитель СПГ — еще в октябре 2019 года подписал с Zhejiang Energy Gas Group меморандум о взаимопонимании, что заложило основу для долгосрочного сотрудничества между двумя компаниями. Ожидалось, что заключение соглашения состоится в 2020 году. Но обвальное падение спроса на энергоносители во время пандемии коронавируса внесло коррективы – заключение соглашения было перенесено на более поздний срок.

Соглашение предусматривает поставки СПГ с завода "Арктик СПГ – 2" в объеме до 1 млн т/г в течение 15 лет на условиях DES (delivery ex-ship) на терминалы китайской компании. В сообщении "Новатэка" говорится, что поставленный СПГ будет также использоваться для производства электроэнергии на предприятиях Zheniang Energy Gas Group. Переполох на рынке. Российский газ продали на 20 лет вперед

В прошлом году на китайская компания закупила внутри страны и за рубежом 10,5 млрд куб. м природного газа, а генерация электроэнергии с использованием всех видов топлива достигла 136,8 млрд кВт-ч – 50% всей электроэнергии, выработанной в провинции Чжэцзянь.

Подписанное соглашение подтверждает, что стратегия "Новатэка" направлена на поставки СПГ конечным покупателям в Азиатско-Тихоокеанском регионе – прежде всего в Китае. Масштабные поставки СПГ из России будут способствовать достижению Китаем углеродной нейтральности к 2060 году.

"Китай, рынок которого быстро развивается, является одним из ключевых регионов для нашей стратегии маркетинга СПГ, и мы планируем и далее наращивать объем поставок экологичного СПГ, что будет способствовать достижению Китаем поставленной цели углеродной нейтральности к 2060 году", – приводит слова главы "Новатэка" Леонида Михельсона пресс-служба российской компании.

В конце февраля этого года "Новатэк" заключил с другой китайской компанией Shenergy Croup соглашение на поставку 3 млн т СПГ в течение 15 лет. Это соглашение предусматривает поставку СПГ в незначительном объеме – в среднем всего 200 тысяч куб. м/г – но оно для "Новатэка" стало входным билетом на быстро растущий рынок Китая – самый перспективный в мире. Shenergy Group обеспечивает топливом и электроэнергией Шанхай – крупнейший город Китая, финансовую и экономическую столицу страны.

Соглашения с Zheniang Energy Gas Group и Shenergy Group – несомненный успех "Новатека" на восточном направлении. Российская компания получила прямой доступ на рынок наиболее экономически развитых, а значит платежеспособных, провинций Китая. В ближайшем будущем будут подписаны соглашения о поставках СПГ с другими китайскими региональными компаниями.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И СРОКИ ПОСТАВОК

В первый день ПМЭФ "Новатэк" также заключил долгосрочное соглашение с крупным сырьевым трейдером Glencore. По этому соглашению российский СПГ в объеме 0,5 млн т/г будет поставляться на терминалы в странах Юго-Восточной Азии, что позволит российской компании диверсифицировать экспорт.

"Рынок СПГ Азиатско-Тихоокеанского региона полностью восстановился и перешел в фазу стабильного роста спроса. Подписание данного соглашения соответствует стратегии "Новатэка" по формированию устойчивого портфеля продаж СПГ как конечным потребителям, так и портфельным компаниям на рынке АТР с круглогодичной доставкой СПГ через Северный морской путь", — заявил Михельсон.

Сейчас навигация по Северному морскому пути возможна только с мая по ноябрь. Круглогодично осуществлять поставки станет возможно только после ввода в строй сверхмощного ледокола "Лидер", который строится на дальневосточной верфи "Звезда".

В 2019 году "Новатэк" создал совместное предприятие (СП) с крупнейшей китайской нефтеперерабатывающей компанией Sinopec с целью выхода на конечного потребителя и увеличения продаж СПГ на китайском рынке. Однако объемы продаж, сроки и условия поставок конечным потребителям в Китае в рамках СП остаются неизвестными.

СПГ, который "Новатэк" намерен поставлять в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, будет производиться на заводе "Арктик СПГ 2" мощностью 19,8 млн т/г – три технологические линии, способные производить 6,6 млн т/г каждая. "Арктик СПГ 2" – второй крупнотоннажный СПГ-проект "Новатэка". Первым является завод "Ямал СПГ" мощностью 16,5 млн т/г. Реализация проекта "Арктик СПГ 2" оценивается в21,3 млрд долларов – значительно меньше по сравнению с "Ямал СПГ", на который было потрачено 27 млрд долларов. Сократить затраты планируется за счет локализации – использования материалов и оборудования отечественного производства. По словам Михельсона, доля локализации на проекте "Арктик СПГ 2" превысит 50%.

Партнерами "Новатэка" в проекте являются французская Total, китайские CNPC и CNOOC, а также японский консорциум, который образовали Mitsui и JOGMEC. Российской компании принадлежит 60% доля участия в проекте, остальным участникам по 10%. Счет идет на дни. Почему Европа и Азия рискуют остаться без СПГ

Строительство завода "Арктик СПГ 2" началось в конце 2019 году. Согласно предоставленной "Новатэком" информации, в конце первого квартала 2021 год готовность завода составила 39%, первой технологической линии – 53%. Во время последней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава "Новатэка" сообщил, что запуск первой линии завода состоится в 2023-м, второй – в 2024-м, а третьей – в 2025 году, на год раньше, чем планировалось изначально.

"Новатэк" не сообщает, когда начнутся поставки СПГ в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии в соответствии с заключенным договорами. Можно предположить, что это произойдет после запуска первой линии завода "Арктик СПГ 2".