ВАРШАВА, 4 июн — ПРАЙМ. За отзывом Данией разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe могут стоять не только экологические вопросы, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио. Дания отозвала разрешение на постройку конкурента "Северного потока-2"

Ранее датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe. По мнению апелляционного совета, в разрешении датского агентства по охране окружающей среды недостаточно описаны меры, принятые для защиты соневых, лесных мышовок и летучих мышей, которые находятся под защитой приложения Четвёртой европейской директивы об охране природных мест обитания, во время строительства 210-километрового трубопровода через Данию. Кроме того, апелляционный совет также заявил, что меры, поддерживающие затронутые участки размножения и кормления этих животных, в том состоянии, что были до начала работ, недостаточны. В настоящий момент оператор готовит план временной остановки строительных работ до получения необходимого разрешения.

"Это касается только фрагмента газопровода на территории Дании. Два остальные участка остаются абсолютно в безопасности. Вокруг них ничего не делается", – сказал Пшидач.

"Конечно, мы будем стараться как можно выяснить этот вопрос, как можно быстрее, хоть и понимаем, что за темой окружающей среды часто стоят другие интересы", — заявил он.

"В интересах Польши и всей Европы как можно быстрее окончить данный проект", — добавил замминистра.

Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с меморандумом проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость составит около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System, который неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.