С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал РИА Новости на полях ПМЭФ угрозы в ЕС остановить газопровод "Ямал-Европа": по его словам, европейские потребители в первую очередь сами заинтересованы в поставках газа по нему. МИД Польши высказался об отзыве Данией разрешения по Baltic Pipe

"Это в первую очередь газопровод, который используется для поставок газа в Европу. В нем заинтересованы европейцы", — сказал он, отвечая на вопрос о заявлениях остановить "Ямал-Европу", чтобы Белоруссия перестала получать средства от России за транзит.

Глава британского МИД Доминик Рааб ранее заявил, что необходимо остановить "Северный поток 2", а также трубопровод "Ямал-Европа", за транзит газа по которому Белоруссия получает плату от России.

"Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения: на "Северный поток" пришлось 15 миллиардов кубов, на украинский транзит — 14 миллиардов.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.