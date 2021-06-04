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https://1prime.ru/gas/20210604/833845811.html
Новак высказался об угрозах ЕС против "Ямал-Европа"
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Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал РИА Новости на полях ПМЭФ угрозы в ЕС остановить газопровод "Ямал-Европа": по его словам, европейские потребители в первую очередь... ПРАЙМ, 04.06.2021
ямал-европа, газопровод, александр новак, газ, ес, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал РИА Новости на полях ПМЭФ угрозы в ЕС остановить газопровод "Ямал-Европа": по его словам, европейские потребители в первую очередь сами заинтересованы в поставках газа по нему.
"Это в первую очередь газопровод, который используется для поставок газа в Европу. В нем заинтересованы европейцы", — сказал он, отвечая на вопрос о заявлениях остановить "Ямал-Европу", чтобы Белоруссия перестала получать средства от России за транзит.
Глава британского МИД Доминик Рааб ранее заявил, что необходимо остановить "Северный поток 2", а также трубопровод "Ямал-Европа", за транзит газа по которому Белоруссия получает плату от России.
"Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения: на "Северный поток" пришлось 15 миллиардов кубов, на украинский транзит — 14 миллиардов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.