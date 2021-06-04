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2021
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OMV назвала дату завершения строительства "Северного потока-2"
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Строительство "Северного потока 2" будет завершено в этом году, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле. "В этом году", — сказал Зееле, отвечая на вопрос о... ПРАЙМ, 04.06.2021
omv, газ, газопровод, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Строительство "Северного потока 2" будет завершено в этом году, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле.
"В этом году", — сказал Зееле, отвечая на вопрос о том, когда будет завершено строительство "Северного потока 2".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.