МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Строительство "Северного потока 2" будет завершено в этом году, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле.

"В этом году", — сказал Зееле, отвечая на вопрос о том, когда будет завершено строительство "Северного потока 2".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.