ВАРШАВА, 4 июн — ПРАЙМ. Польский газовый оператор GAZ-Sisitem продолжает строительство газопровода Baltic Pipe по графику, говорится в сообщении компании. МИД Польши высказался об отзыве Данией разрешения по Baltic Pipe

"GAZ-Sisitem сообщает, что строительные работы по проекту Baltic Pipe, за которые отвечает компания, ведутся как на суше, так и в Балтийском море, проходят без сбоев и выполняются в соответствии с графиком", — говорится в сообщении.

При этом GAZ-Sisitem подтверждает, что был проинформирован компанией ENERGINET о том, что датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe.

"Решение датского апелляционного совета не влияет на реализацию GAZ-Sisitem проекта Baltic Pipe", — заверили в польской компании. Дания отозвала разрешение на постройку конкурента "Северного потока-2"

Ранее датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe. По мнению апелляционного совета, в разрешении датского агентства по охране окружающей среды недостаточно описаны меры, принятые для защиты соневых, лесных мышовок и летучих мышей, которые находятся под защитой приложения Четвёртой европейской директивы об охране природных мест обитания, во время строительства 210-километрового трубопровода через Данию. Кроме того, апелляционный совет также заявил, что меры, поддерживающие затронутые участки размножения и кормления этих животных в том состоянии, что были до начала работ, недостаточны. В настоящий момент оператор готовит план временной остановки строительных работ до получения необходимого разрешения.

Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с меморандумом проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость составит около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System, который неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.