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2021
https://1prime.ru/gas/20210604/833846981.html
В OMV рассказали, как повысить востребованность "Северного потока-2"
Газ
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ЕС надо наращивать потребление газа для снижения парниковых выбросов, и это повысит востребованность "Северного потока 2", заявил журналистам глава австрийской нефтегазовой... ПРАЙМ, 04.06.2021
газопровод, газ, северный поток 2, omv, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. ЕС надо наращивать потребление газа для снижения парниковых выбросов, и это повысит востребованность "Северного потока 2", заявил журналистам глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из европейских партнеров проекта) Райнер Зеле.
"Я знаю, очень часто обсуждается, что ископаемое топливо (должно быть — ред.) запрещено, так как оно причина выбросов СО2. Но что бы я настоятельно порекомендовал — мы, европейцы, должны перейти с угля на газ… И если мы это сделаем, то нам понадобится дополнительный газ, и тогда трубопровод "Северный поток 2" будет еще больше служить интересам европейских потребителей", — сказал Зеле в кулуарах ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.