С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. ЕС надо наращивать потребление газа для снижения парниковых выбросов, и это повысит востребованность "Северного потока 2", заявил журналистам глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из европейских партнеров проекта) Райнер Зеле. OMV назвала дату завершения строительства "Северного потока-2"

"Я знаю, очень часто обсуждается, что ископаемое топливо (должно быть — ред.) запрещено, так как оно причина выбросов СО2. Но что бы я настоятельно порекомендовал — мы, европейцы, должны перейти с угля на газ… И если мы это сделаем, то нам понадобится дополнительный газ, и тогда трубопровод "Северный поток 2" будет еще больше служить интересам европейских потребителей", — сказал Зеле в кулуарах ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.