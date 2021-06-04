МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа по второй нитке продолжается; "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.

"Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2". Работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок закончена", — сказал президент.

Он отметил, что также на этой неделе обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции "Славянская", которая является отправной точкой нового газопровода. Газ на "Славянскую" подан, отметил президент.

"Таким образом, "Газпром" готов к заполнению газом "Северного потока 2", — добавил Путин.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.