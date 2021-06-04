МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Австрия надеется, что "Северный поток 2" обеспечит энергобезопасность Европы, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе Петербургского международного экономического форума. Это будет положительно и для России, подчеркнул политик. Путин заявил, что по Северному потоку-2" пойдет самый чистый в мире газ

Северный поток 2" гарантирует безопасные поставки газа в Европу, он должен быть завершен, заявил Курц. "Nord Stream обеспечивает нас безопасными современными маршрутами пролегания этого газопровода, и этот проект, конечно, должен быть завершен", — сказал он.

По словам Курца, Австрия оптимистично настроена в отношении завершения строительства "Северного потока 2".

"Мы смотрим на это очень оптимистично, мы надеемся, что это будет реализовано, как и Германия, и другие европейские страны на это надеются. И мы надеемся, что это обеспечит энергобезопасность Европы, и для России это будет очень положительно, потому что мы действительно покупаем многое на русском рынке", — отметил он.

Австрия, как и вся Европа, еще долгое время будут нуждаться в поставках газа из РФ. "Маршруты сделаны так, как должно быть, и мы надеемся, что (российский — ред.) газ, как и раньше, мы будем получать и в Австрии, и в других частях Европы. И мы еще долго время будем нуждаться в поставках газа", — сказал Курц. Эксперт назвал "Северный поток-2" болевой точкой международных отношений

"Мы рассматриваем проект "Северный поток 2" очень положительно… И мы не хотим экономить на транзите, мы хотим просто добиться того, чтобы это было безопасно", — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин в своем выступлении на форуме сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, и "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом. По его словам, Россия готова и в дальнейшем реализовывать с европейскими и другими партнерами подобные высокотехнологичные проекты.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток 2".

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.