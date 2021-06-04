МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Nord Stream 2 AG, оператор проекта газопровода "Северный поток 2", начнет пусконаладку на первой его нитке после соединения ее секций, а затем продолжит работы на второй нитке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Укладка первой нитки сегодня завершена. Уложенные секции нужно соединить, и после нужно провести необходимые работы по пусконаладке", — сказали в компании.

"Работы по укладке труб на второй нитке будут продолжаться", — добавили в Nord Stream 2 AG.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".