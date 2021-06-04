С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. В Кремле на вопрос о возможных новых дополнительных санкциях по "Северному потоку 2" заявили, что всё возможно, но эвентуальные рассуждения в этом вопросе неуместны.

"Может быть все, что угодно, сейчас то нету ничего", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Россия надеется за два месяца достроить вторую ветку "Северного потока-2"

При этом он отметил, что эвентуальные рассуждения в этом вопросе неуместны.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.