2021-06-05T05:46:00+03:00
2021-06-05T06:13:18+03:00
2021-06-05T05:46:00+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210605/833859730.html
OMV сообщила, когда достроят вторую ветку Nord Stream 2
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Компания OMV AG была удивлена завершением укладки первой нитки Nord Stream 2, сообщил РБК. Руководитель компании Райнер Зеле сообщил, что окончание укладки первой нитки... ПРАЙМ, 05.06.2021
северный поток - 2, газпром, александр новак, владимир путин, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83309/91/833099172.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83309/91/833099172.jpg
https://1prime.ru/images/83309/91/833099171.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83309/91/833099171.jpg
https://1prime.ru/images/83309/91/833099159.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83309/91/833099159.jpg
https://1prime.ru/gas/20210604/833858513.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Компания OMV AG была удивлена завершением укладки первой нитки Nord Stream 2, сообщил РБК.
Руководитель компании Райнер Зеле сообщил, что окончание укладки первой нитки газопровода "Северный поток-2" стало сюрпризом.
"Я думаю, что мы все были удивлены, что строительство первой нитки "Северного потока-2" было завершено так рано. Я ожидал, что это будет чуть позже. Это зависит от погодных условий, сколько миль будет прокладываться регулярно. Это было хорошим сюрпризом для всех нас, и я счастлив, что команда "Северного потока-2" так профессионально реализует проект", — прокомментировал Зеле.
Для завершения второй нитки "Северного потока-2" требуется проложить около 50 километров труб, сказал глава австрийской компании.
Напомним, что 4 июня Владимир Путин сообщил, что линейная работа, которая включает морской участок, уже завершилась.
Вице-премьер Александр Новак 3 июня рассказал, что полностью завершить строительство удастся в конце текущего года, когда будет проложено 100 километров труб.