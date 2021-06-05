МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Компания OMV AG была удивлена завершением укладки первой нитки Nord Stream 2, сообщил РБК. Песков оценил вероятность новых санкций против "Северного потока-2"

Руководитель компании Райнер Зеле сообщил, что окончание укладки первой нитки газопровода "Северный поток-2" стало сюрпризом.

"Я думаю, что мы все были удивлены, что строительство первой нитки "Северного потока-2" было завершено так рано. Я ожидал, что это будет чуть позже. Это зависит от погодных условий, сколько миль будет прокладываться регулярно. Это было хорошим сюрпризом для всех нас, и я счастлив, что команда "Северного потока-2" так профессионально реализует проект", — прокомментировал Зеле.

Для завершения второй нитки "Северного потока-2" требуется проложить около 50 километров труб, сказал глава австрийской компании.

Напомним, что 4 июня Владимир Путин сообщил, что линейная работа, которая включает морской участок, уже завершилась.

Вице-премьер Александр Новак 3 июня рассказал, что полностью завершить строительство удастся в конце текущего года, когда будет проложено 100 километров труб.