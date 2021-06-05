С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Принципиальная позиция Берлина по "Северному потоку 2" не изменится, заявил в интервью РИА Новости посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. "Северный поток-2" совсем скоро обеспечит безопасность Евопы

"В данный момент проходят важные переговоры на уровне правительств ФРГ и США, в том числе, и по теме "Северного потока 2", однако наша принципиальная позиция ясна, и она не изменится: мы убеждены в том, что энергобезопасность Европы, а также энергетическая политика Европы должна определяться и определяется европейцами, а не кем бы то ни было извне", — сказал посол на полях "Петербургского международного экономического форума".

"По поводу санкций наша позиция такова, что такой инструмент – экстерриториальных санкций — не применим, так как идет вразрез с международным правом", — добавил собеседник агентства.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом. Австрия надеется, что "Северный поток-2" обеспечит энергобезопасность ЕС

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.