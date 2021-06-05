Политолог уверен, что США продолжат борьбу с "Северным потоком-2"
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн — ПРАЙМ. США будут предпринимать шаги, чтобы не допустить запуска газопровода "Северный поток 2", дождавшись смены власти в Германии, считает политолог, председатель комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом.
"(Президент США Джо – ред.) Байден, как известно, сделал определенный реверанс… в сторону Германии, сняв американские санкции в отношении германских участников "Северного потока", строительство которого завершается. Сейчас будут, конечно, предприняты шаги, чтобы не запустить трубопровод, чтобы всячески дискредитировать идею", — заявил Никонов в эфире канала "Россия 1".
Для этого, по его словам, будут подключены экологические, международные организации, структуры Европейского Союза, Польша, страны Прибалтики, Украина.
"Они будут продолжать борьбу, вопросов здесь нет, в надежде на то, что (канцлер Германии Ангела – ред.) Меркель уйдет, а она уйдет уже этой осенью. На смену может прийти команда под руководством зеленых, которые являются категорическими противниками "Северного потока". Так что я не исключаю, что в Вашингтоне просто ждут, когда сменится правящая команда в Берлине. И новая команда пойдет уже на поводу у Вашингтона", — сказал Никонов.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
https://1prime.ru/gas/20210605/833864222.html