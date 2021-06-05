ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн — ПРАЙМ. США будут предпринимать шаги, чтобы не допустить запуска газопровода "Северный поток 2", дождавшись смены власти в Германии, считает политолог, председатель комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов. Песков оценил вероятность новых санкций против "Северного потока-2"

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом.

"(Президент США Джо – ред.) Байден, как известно, сделал определенный реверанс… в сторону Германии, сняв американские санкции в отношении германских участников "Северного потока", строительство которого завершается. Сейчас будут, конечно, предприняты шаги, чтобы не запустить трубопровод, чтобы всячески дискредитировать идею", — заявил Никонов в эфире канала "Россия 1".

Для этого, по его словам, будут подключены экологические, международные организации, структуры Европейского Союза, Польша, страны Прибалтики, Украина. Берлин подтвердил свою позицию по "Северному потоку-2"

"Они будут продолжать борьбу, вопросов здесь нет, в надежде на то, что (канцлер Германии Ангела – ред.) Меркель уйдет, а она уйдет уже этой осенью. На смену может прийти команда под руководством зеленых, которые являются категорическими противниками "Северного потока". Так что я не исключаю, что в Вашингтоне просто ждут, когда сменится правящая команда в Берлине. И новая команда пойдет уже на поводу у Вашингтона", — сказал Никонов.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".