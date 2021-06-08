ВАРШАВА, 8 июн — ПРАЙМ. Совпадение окончания строительства первой нитки газопровода Северный поток 2 и отзыва Данией разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe неслучайны, считает госсекретарь в канцелярии президента Польши Анджей Дера.

Ранее датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe. По мнению апелляционного совета, в разрешении датского агентства по охране окружающей среды недостаточно описаны меры, принятые для защиты соневых, лесных мышовок и летучих мышей, которые находятся под защитой приложения Четвёртой европейской директивы об охране природных мест обитания, во время строительства 210-километрового трубопровода через Данию.

"Здесь трудно говорить о случайности", — заявил Дера в эфире Польского радио.

По его словам, в момент, когда объявили "об окончании строительства первой нитки (газопровода "Северный поток 2" – ред.), практически на следующий день была изменена позиция датских властей, касающаяся разрешения на строительство Baltic Pipe".

Он напомнил, что с помощью Baltic Pipe Польша рассчитывала импортировать из Норвегии природный газ примерно в тех же объемах, которые в настоящее время поставляются из России. "И неожиданно оказывается, что несмотря на то, что имелись все разрешения, и, конечно, экологическое разрешение, что позволило начало реализации этой инвестиции, неожиданно случается изменение позиции", — сказал госсекретарь.

Он отметил, что возможный перенос сроков ввода в строй газопровода Baltic Pipe "имеет одно очень существенное последствие". "В следующем году заканчивается контракт на поставку в Польщу российского газа. В момент, когда не будет альтернативы, нам могут приставить к виску энергетический пистолет, и российская сторона будет нам ставить худшие условия и цены", — сказал Дера.

"Здесь нет случайности. Это все, к сожалению коррелируется, и мы не воспринимаем это как случайность", — заключил он.

Ранее выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне, президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом. Россия начала строить первый в мире атомный энергоблок нового поколения

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.