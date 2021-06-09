БЕРЛИН, 9 июн — ПРАЙМ. Германия будет работать над продлением договора о транзите газа через Украину, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Прокачка нефти по "Дружбе" возобновится 12 июня, сообщает PERN

"Мы постарались сделать так, чтобы контракт о транзите газа между Украиной и Россией вовсе состоялся. Федеральный канцлер четко дала понять российскому президенту, что это является условием для того, чтобы проект "Северный поток 2" мог реализовываться по плану", — заявил Маас, выступая в бундестаге.

Он добавил, что Берлин "будет вести переговоры о том, чтобы этот транзитный контракт был продлен". "Мы хотим, чтобы газ транспортировался через Украину на долгосрочной основе, потому что это имеет огромное экономическое значение для Украины", — заявил Маас.