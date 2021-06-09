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https://1prime.ru/gas/20210609/833890343.html
Маас: ФРГ будет работать над пролонгацией транзита газа через Украину
Газ
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Германия будет работать над продлением договора о транзите газа через Украину, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. "Мы постарались сделать так, чтобы контракт о транзите газа между... ПРАЙМ, 09.06.2021
германия, транзит газа через украину, северный поток 2, хайко маас, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БЕРЛИН, 9 июн — ПРАЙМ. Германия будет работать над продлением договора о транзите газа через Украину, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы постарались сделать так, чтобы контракт о транзите газа между Украиной и Россией вовсе состоялся. Федеральный канцлер четко дала понять российскому президенту, что это является условием для того, чтобы проект "Северный поток 2" мог реализовываться по плану", — заявил Маас, выступая в бундестаге.
Он добавил, что Берлин "будет вести переговоры о том, чтобы этот транзитный контракт был продлен". "Мы хотим, чтобы газ транспортировался через Украину на долгосрочной основе, потому что это имеет огромное экономическое значение для Украины", — заявил Маас.