БЕРЛИН, 9 июн — ПРАЙМ. Германия рассчитывает к середине августа достигнуть конкретных результатов в переговорах с США по "Северному потоку 2", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"На этой неделе в том же кругу (чиновников) будет новая видеоконференция по этой теме, и мы продолжим обсуждать тему. Мы пока не достигли той точки, где можно объявить о решении. Речь идет, действительно, о влиянии "Северного потока 2" на Украину", — заявил Маас, выступая в бундестаге. В США рассказали о худших последствиях строительства "Северного потока 2"

Он напомнил, что Германия рассчитывает, что контракт РФ и Украины по транзиту газа будет продлен. "Мы поставили себе цель, чтобы к середине августа у нас был конкретный результат", — заявил министр.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.