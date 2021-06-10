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В ФРГ высказались о переговорах с США по "Северному потоку-2"
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Сейчас не время спекулировать о том, какие темы будут предложены на возможной встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена на полях саммита G7, но в проходящих... ПРАЙМ, 10.06.2021
северный поток 2, газопровод, германия, переговоры, сша, газ, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 10 июн — ПРАЙМ. Сейчас не время спекулировать о том, какие темы будут предложены на возможной встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена на полях саммита G7, но в проходящих в настоящее время переговорах между Берлином и Вашингтоном по "Северному потоку 2" речь идет прежде всего о поддержке Украины в разных контекстах, заявил журналистам в Берлине высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться на уровне двух лидеров проект газопровода.
"Сейчас нет договоренности об этом (встрече – ред.), и поэтому сейчас не время спекулировать о том, о чем будет говорить там американский президент. В любом случае, это его решение, не наше. По "Северному потоку 2" хочу также указать на то, что вчера были заявления министра иностранных дел о том, что есть контакты по этому вопросу между немецкой и американской сторонами, с американской стороны также были заявления для прессы. Речь идет прежде всего о поддержке Украины в разных контекстах", — заявил источник.