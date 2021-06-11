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https://1prime.ru/gas/20210611/833904667.html
Начались пусконаладочные работы по заполнению "Северного потока-2"
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Сегодня начинаются пусконаладочные работы по заполнению первой нитки "Северного потока-2", пишет "Российская газета". "4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен... ПРАЙМ, 11.06.2021
северный поток - 2, nord stream 2 ag, германия, россия, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Сегодня начинаются пусконаладочные работы по заполнению первой нитки "Северного потока-2", пишет "Российская газета".
"4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой", — прокомментировали представители Nord Stream 2 AG.
Пусконаладочные работы по заполнению первой нитки "Северного потока-2" могут продлиться несколько месяцев, отметило издание.
Одновременно идут трубоукладочные работы по морской части второй нитки газопровода.
Длина обеих ниток Nord Stream-2 будет равной 2468 километрам, пояснила "Российская газета".
Также проводится расширение газотранспортной сети на берегу, чтобы дополнить "Северный поток", который идет исключительно по суше.