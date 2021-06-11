МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Сегодня начинаются пусконаладочные работы по заполнению первой нитки "Северного потока-2", пишет "Российская газета". Эксперт высказался о позиции США по "Северному потоку-2"

"4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой", — прокомментировали представители Nord Stream 2 AG.

Пусконаладочные работы по заполнению первой нитки "Северного потока-2" могут продлиться несколько месяцев, отметило издание.

Одновременно идут трубоукладочные работы по морской части второй нитки газопровода.

Длина обеих ниток Nord Stream-2 будет равной 2468 километрам, пояснила "Российская газета".

Также проводится расширение газотранспортной сети на берегу, чтобы дополнить "Северный поток", который идет исключительно по суше.