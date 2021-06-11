МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Немецкий канцлер Ангела Меркель готовится к поездке в Вашингтон, в ходе которой политик планирует разрешить с властями США спор по поводу российского проекта "Северный поток-2", пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники. Россияне забыли о причитающихся пенсионных накоплениях

Точная дата поездки канцлера Германии пока не определена. Однако, отмечает издание, визит планируют на июль или август текущего года.

Отмечается, что поездка может стать для Меркель первым визитом в столицу США после победы на президентских выборах Джо Байдена. По словам источников издания, во время визита планируется обсудить "широкий круг тем". Однако "особенно важную роль" сыграет обсуждение российского газопровода "Северный поток-2".

Handelsblatt отмечает, что немецкие чиновники выдвинули несколько предложений о том, как "разрядить конфликт" вокруг трубопровода. В частности, уточняет издание, эти варианты надо доработать и согласовать, после чего они лягут в основу переговоров Байдена и Меркель.

Немецкая сторона, заинтересованная в поставках российского газа по "Северному потоку-2", хочет предложить "превратить Украину в экспортера водорода". Однако для этих целей нужно переоборудовать существующую сеть газопроводов. Это потребует "значительных инвестиций".

Также в числе предложений, которые могут обсудить главы США и Германии,стоит вопрос расширения помощи Украине в целом.