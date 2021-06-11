МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. ФРГ надеется, что все стороны будут соблюдать соглашение о транзите газа через Украину после ввода в эксплуатацию "Северного потока 2", заявил в интервью РИА Новости политический директор МИД Германии Йенc Плётнер.

"Существует соглашение о транзите – оно было подписано при посредничестве Европейского Союза и при крайне активном содействии Федерального правительства Германии. Это совместный договор, и мы ожидаем, что все его стороны будут также его соблюдать", — сказал Плётнер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

Ранее в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон намерен сделать "все возможное", чтобы "Северный поток 2" не стал политическим оружием Москвы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон активно общается с Германией, "чтобы посмотреть, что необходимо сделать" для возмещения возможных транзитных потерь Киева из-за трубопровода, который был построен в обход Украины.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. СМИ: Меркель поедет в США для решения спора по "Северному потоку-2"

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

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