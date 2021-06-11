ВАРШАВА, 11 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не сомневается в том, что газопровод Baltic Pipe удастся достроить.

Ранее датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe. По мнению апелляционного совета, в разрешении датского агентства по охране окружающей среды недостаточно описаны меры, принятые для защиты соневых, лесных мышовок и летучих мышей, которые находятся под защитой приложения Четвёртой европейской директивы об охране природных мест обитания, во время строительства 210-километрового трубопровода через Данию.

Позже датское Агентство по охране окружающей среды сообщило, что оформление нового экологического разрешения может занять около восьми месяцев.

Моравецкий выразил надежду, что датские власти приостановили строительство газопровода на своей территории "на каких-нибудь пару месяцев". "Мы, конечно, уважаем все виды мышей и летучих мышей, но эта инвестиция абсолютно критична для энергетической суверенности не только Польши", — заявил Моравецкий журналистам в пятницу. СМИ: Меркель поедет в США для решения спора по "Северному потоку-2"

"Эту инвестицию мы точно завершим, но мне важно, чтобы мы завершили ее до срока или в срок. А не через полгода после срока", — заключил польский премьер.

Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с меморандумом проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость составит около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System, который неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.