МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий регистрацию плавучих хранилищ сжиженного природного газа (СПГ) в реестре судов, что позволит их собственникам получать таможенные и налоговые льготы, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предполагает с 1 января 2022 года регистрацию судов для хранения и перевалки СПГ в Российском международном реестре судов (РМРС). Одновременно Путин подписал закон-спутник, запрещающий работодателям экипажей таких судов платить страховые взносы в соцфонды по пониженной ставке. Путин подписал закон о бесплатном газопроводе до границ участка

Аналогичные нормы сейчас действуют в отношении судов, зарегистрированных в РМРС и используемых для хранения и перевалки нефти и нефтепродуктов.

Ранее Путин поручил правительству для обеспечения интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе проработать вопрос о создании на Дальнем Востоке центров перевалки и хранения СПГ. Кабмин утвердил планы реализации инвестпроектов по созданию морских перегрузочных комплексов СПГ в Камчатском крае и Мурманской области.

Правительство отмечало, что за 2019 год объем отгрузки СПГ из морского порта Сабетта составил 18,061 миллиона тонн. А при выходе на полную мощность проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2" перевозки СПГ, по его оценкам, составят ориентировочно 43 миллиона тонн. Из них 20 миллионов тонн планируется переваливать через морской перегрузочный комплекс в Камчатском крае, и еще 20 миллионов — через аналогичный комплекс в Мурманской области с использованием плавучих хранилищ газа.

Реализация законов потребует создания уникальных плавучих хранилищ газа, обеспечивающих возможность не только хранения и перевалки СПГ, но и бункеровки судов, снабжения потребителей регионов газом, а также повторного сжижения образующегося отпарного газа, который будет использоваться, в том числе, для газификации Камчатского края.