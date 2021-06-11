КИЕВ, 11 июн — ПРАЙМ. Государственная фискальная служба Украины проводит обыски в ряде помещений НАК "Нафтогаз Украины" по делу об уклонении от уплаты НДС на сумму около 99,6 миллиона долларов, сообщил пресс-центр службы в пятницу.

"Государственная фискальная служба Украины продолжает досудебное расследование в уголовном деле по факту возможного уклонения должностных лиц АО НАК "Нафтогаз Украины" от уплаты НДС на сумму 2,7 миллиарда гривен (99,6 миллиона долларов — ред.). Сейчас ГФС проводит ряд обысков в помещениях упомянутой компании", — сообщила пресс-служба в Facebook.

По данным госслужбы, начиная с октября 2015 года, должностные лица АО НАК "Нафтогаз Украины" не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ОАО "Газпром", в результате чего в государственный бюджет не поступили НДС. Банк России обсуждал в пятницу повышение ключевой ставки на 0,5 и 1%

"За период расследования сотрудники Государственной фискальной службы собрали достаточно доказательств, которые могут говорить о факте уклонения от уплаты налогов. Получены доказательства, что должностные лица НАК "Нафтогаз Украины" не подавали в Энергетическую таможню ГФС полный пакет документов, на основании которого таможенный орган Украины мог бы провести таможенную очистку природного газа… Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет установлена в ходе судебно-экономической экспертизы. Следствие продолжается", — отметили в госслужбе.

В свою очередь директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский заявил, что компания сотрудничает со следователями, которые проводят обыски. "Сотрудничаем со следственными органами. Сейчас уточняем детали", — цитирует Белявского агентство "РБК-Украина".