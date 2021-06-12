МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Завершение строительства российского трубопровода "Северный поток-2" якобы может привести к началу полномасштабной войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на комментарий главы "Нафтогаза" Юрия Витренко. Россия хочет запустить "Северный поток-2" до конца года

"Наихудший сценарий — это не только то, что мы потеряем с 2024 года большую часть нашего ВВП. Хуже всего, что это означает гораздо более высокую вероятность полномасштабной войны, так как поставки газа через Украину в Европу служат сдерживающим фактором", — отметил он в интервью информационному агентству.

Глава "Нафтогаза" считает, что завершение проекта будет означать, что "пророссийская позиция продвигается за счет Запада".

Витренко также добавил, что отказ от санкционного давления США против "Северного потока-2" может отрицательным образом сказаться на прозападных настроениях во многих странах Восточной Европы, в том числе на Украине.