МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Украинский "Нафтогаз" заявлением о рисках начала полномасштабной войны из-за завершения строительства трубопровода "Северный поток — 2" просто повторил традиционную позицию Киева в преддверии встречи президентов России и США 16 июня в Женеве, заявил РИА Новости доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Павел Каневский. Украина опасается остановки транзита газа из-за "Северного потока-2"

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в беседе с Bloomberg заявил, что завершение строительства российского трубопровода "Северный поток — 2" якобы может привести к началу полномасштабной войны. По мнению главы "Нафтогаза", завершение проекта будет означать, что "пророссийская позиция продвигается за счет Запада".

Витренко также заявил, что отказ от санкционного давления США против "Северного потока — 2" может отрицательным образом сказаться на прозападных настроениях во многих странах Восточной Европы, в том числе на Украине.

"Я думаю, это фигуральное выражение — речь идет, скорее, об экономических или газовых войнах. Была повторена позиция, которую Украина уже давно занимает в отношении "Северного потока", считая его геополитическим оружием в руках России. Ничего нового по сути сказано не было. Украина была крайне разочарована достаточно мягкой позицией администрации Байдена по отношению к "Северному потоку", для которой сохранение нормальных отношений со своими союзниками в Западной Европе перевесило чашу весов", — сказал Каневский. Постпред России при Евросоюзе предупредил о кознях "Северному потоку-2"

Он напомнил, что Зеленский уже несколько раз публично говорил об ошибочности позиции США и не раз пытался донести это до Байдена.

По мнению эксперта, Украина просто актуализировала свою позицию по "Северному потоку-2" накануне встречи Путина и Байдена.

"Я думаю, что они ее еще будут актуализировать много раз. Байден уже обещал позвать Зеленского в Вашингтон после завершения своего европейского турне. Я думаю, что Зеленский там еще раз озвучит позицию Украины по этому вопросу — это позиция не только Украины, но и Польши и балтийских республик", — отметил он.

"Давление на "Северный поток 2" сохранится даже после того, как он будет введен в строй", — заключил эксперт.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в пятницу сообщил, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена планируется в конце июля в Вашингтоне.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, "Нафтогаз Украины" поддержал санкции США против "Северного потока-2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

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