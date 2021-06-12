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Меркель заявила, что коротко обсудила с Байденом "Северный поток-2"
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что провела встречу на полях саммита G7 c президентом США Джо Байденом, стороны коротко обсудили проект "Северный поток 2". "Мы (с Байденом)... ПРАЙМ, 12.06.2021
сша, северный поток - 2, ангела меркель, фрг, международные отношения, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 12 июн — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что провела встречу на полях саммита G7 c президентом США Джо Байденом, стороны коротко обсудили проект "Северный поток 2".
"Мы (с Байденом) также коротко обсудили тему "Северного потока 2". Вы знаете, что тут идут переговоры с американским правительством и экспертами федерального правительства. Считаю, что мы на правильном пути, для нас обоих существенно… что Украина должна и впредь оставаться партнером в транзите природного газа", — сказала Меркель журналистам на полях саммита.