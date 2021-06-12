БЕРЛИН, 12 июн — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что провела встречу на полях саммита G7 c президентом США Джо Байденом, стороны коротко обсудили проект "Северный поток 2". Эксперт объяснил реплику "Нафтогаза" о "войне" из-за "Северного потока-2"

"Мы (с Байденом) также коротко обсудили тему "Северного потока 2". Вы знаете, что тут идут переговоры с американским правительством и экспертами федерального правительства. Считаю, что мы на правильном пути, для нас обоих существенно… что Украина должна и впредь оставаться партнером в транзите природного газа", — сказала Меркель журналистам на полях саммита.