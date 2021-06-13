МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Глава немецкой партии "Зеленые" Анналена Бербок заявила, что "Северный поток-2" не отвечает внешнеполитическим интересам Европы, пишет Спутник. Аналитик ожидает роста Ethereum на фоне коррекции биткоина

Евросоюзу нужно принять во внимание не только рентабельность проекта "Северный поток-2", рассказала Бербок.

"Северный поток-2" не совместим с политикой, которую проводят "восточные соседи" Европейского союза. Кроме того, газопровод "не отвечает внешнеполитическим интересам Европы", объяснила сопредседатель партии ФРГ "Зеленые"/"Союз-90" Анналена Бербок.

"Поэтому я считаю неправильным строительство этого газопровода", — отметила политик.

Напомним, что общая мощность "Северного потока-2" будет составлять 55 миллиардов кубометров газа в год.

Ранее лидер партии "Зеленые" сообщила, что "Северный поток-2" может "представлять угрозу безопасности для жителей Украины", отметило издание.