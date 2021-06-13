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Кандидат в канцлеры Германии выступила против "Северного потока-2"
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Глава немецкой партии "Зеленые" Анналена Бербок заявила, что "Северный поток-2" не отвечает внешнеполитическим интересам Европы, пишет Спутник. Евросоюзу нужно принять во внимание... ПРАЙМ, 13.06.2021
северный поток - 2, берлин, экология, германия, ангела меркель, газ, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Глава немецкой партии "Зеленые" Анналена Бербок заявила, что "Северный поток-2" не отвечает внешнеполитическим интересам Европы, пишет Спутник.
Евросоюзу нужно принять во внимание не только рентабельность проекта "Северный поток-2", рассказала Бербок.
"Северный поток-2" не совместим с политикой, которую проводят "восточные соседи" Европейского союза. Кроме того, газопровод "не отвечает внешнеполитическим интересам Европы", объяснила сопредседатель партии ФРГ "Зеленые"/"Союз-90" Анналена Бербок.
"Поэтому я считаю неправильным строительство этого газопровода", — отметила политик.
Напомним, что общая мощность "Северного потока-2" будет составлять 55 миллиардов кубометров газа в год.
Ранее лидер партии "Зеленые" сообщила, что "Северный поток-2" может "представлять угрозу безопасности для жителей Украины", отметило издание.