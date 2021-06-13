МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Эксперт Forbes в области безопасности, международных отношений и энергетики Ариэль Коэн считает, что отказ Джо Байдена от строительства нефтепровода Keystone XL является существенной геополитической ошибкой Вашингтона, пишет RT. Кандидат в канцлеры Германии выступила против "Северного потока-2"

Ранее президент Джо Байден отверг реализацию нефтепровода Keystone XL, после этого предприятие TransCanada Energy отказалось от данного проекта, сообщило агентство.

Эксперт Forbes Ариэль Коэн утверждает, что это решение американской администрации повредило национальным интересам страны.

Коэн признает, что нефть, добываемая в Канаде и транспортируемая по Keystone XL, наносила бы вред экологии, однако теперь Канада все равно продолжит неэкологичное производство черного золота. Таким образом, Белый дом потерял надежного поставщика углеводородов.

США можно считать ненадежным деловым и стратегическим партнёром, уверена эксперт. Эксперты рассказали, почему нисходящий тренд биткоина пока продолжится

Вашингтону придется вести переговоры о поставках нефти с государствами, с которыми у США менее дружественные взаимоотношения. Вероятно, речь будет идти о Венесуэле, Саудовской Аравии и России, считает Коэн.

Эксперт упоминает о решении Байдена не накладывать санкции на "Северный поток — 2".

"Заявляя об экологической победе внутри страны, Байден дает России возможность заработать миллиарды долларов на экспорте углеводородов в Европу", добавила Коэн.